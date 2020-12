LG 미니 LED TV공개…프리미엄 시장 공략 강화

QNED 미니 LED TV

독자적 고색재현 기술

8K·4K 등 10여개 모델

다음달 CES에서 선봬

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 차세대 프리미엄 LCD TV 라인업인 'LG QNED 미니LED' TV를 공개했다. LG전자는 최상위 모델인 올레드 TV와 미니LED 기술을 앞세워 글로벌 프리미엄 TV시장 공략을 강화할 예정이다.

LG전자는 29일 TV 기술설명회를 개최하고 독자적인 고색재현 기술을 적용한 신규 프리미엄 LCD TV를 선보였다. 2021년형 미니LED TV를 공식적으로 공개한 것은 이날 LG전자가 처음이다.

신제품은 '나노셀'과 '퀀텀닷(QD)' 기술을 동시에 활용한 신규 '퀀텀 나노셀 컬러 테크놀로지'를 적용한 것이 특징이다. 이 기술은 약 1㎚(10억분의 1m) 크기의 미세 입자를 패널에 적용한 기존 나노셀 기술을 업그레이드하고 빛 노출 시 특정 주파수의 빛을 방출하는 반도체 입자인 QD 물질을 한 장의 필름 형태로 적용했다.

백라이트에서 나오는 빛이 나노셀과 퀀텀닷 물질을 거쳐 실제에 더 가까운 순색(Pure Color) 표현이 가능해졌다. 예를 들어 TV가 빨간색을 나타낼 때 빨간색의 고유한 파장 외에 노랑, 주황 등 주변 색 파장이 미세하게 섞여 표현되는 단점을 퀀텀 나노셀 컬러 테크놀로지를 통해 개선해 온전한 빨간색을 표현해준다. LG전자는 "업계에서 사용 중인 대표적인 고색재현 기술을 모두 사용해 LCD TV의 색 표현력을 최고 수준으로 끌어올렸다"고 말했다.

신제품 백라이트에 기존 LCD TV 대비 광원의 크기가 10분의 1 미만 수준인 미니LED를 적용한 것도 강점이다. LG전자는 올해 초 세계 최대 ITㆍ가전 전시회인 CES 2020에서 미니LED를 적용한 제품을 처음으로 소개한 바 있다.

LED 크기가 줄어들면 동일한 면적에 더 많은 광원을 배치할 수 있어 더욱 밝은 화면을 구현할 수 있다. 화면분할구동 영역을 세분화할 수 있어 LCD TV의 단점으로 지목된 명암비도 올라간다. 신제품은 86형 8K 해상도 기준 3만개가량의 미니LED를 탑재한다. 로컬디밍 구역은 약 2500개에 달한다.

LG전자는 다음 달 열리는 CES 2021에서 미니LED LCD TV 주요 제품을 선보일 예정이다. 초대형 제품 중심으로 8K와 4K 해상도를 포함해 10여개 모델을 글로벌시장에서 본격적으로 판매한다는 계획이다. 백라이트와 액정표시장치를 활용하는 LCD TV의 단점을 대폭 업그레이드한 신제품이 프리미엄 TV시장에서 고객의 선택 폭을 넓혀줄 것으로 기대하고 있다.

LG전자는 올레드 TV를 최상위 모델로 운영하는 한편 프리미엄 LCD TV시장에서 LG 나노셀 TV와 더불어 최고 기술을 적용한 미니LED TV 라인업을 통해 프리미엄 TV시장 공략을 강화한다는 전략이다.

남호준 LG전자 HE연구소장(전무)은 "화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 올레드 TV에 가장 가까워진 LCD TV 기술 진화의 정점을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr