[아시아경제 박준이 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 13,550 전일대비 250 등락률 -1.81% 거래량 91,644 전일가 13,800 2020.12.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정동부건설, 691억 규모 서울 관악구 복합시설 신축 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 은 한국토지주택공사(LH)와 경기 양주시 양주회천지구 내 민간참여 공공주택건설사업 건설 공사 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 798억174만원으로 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 6.91%다. 계약은 2023년 12월31일 종료된다.

