바이든 "中 견제 위한 동맹 연합 필요"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 중국과의 경쟁을 위한 동맹의 중요성을 강조하고 나섰다. 바이든 정부 출범 후 동맹국을 상대로 한 반(反)중 연합 가담에 대한 압박이 커질 것으로 예상된다. 바이든 당선인은 북한과 이란 문제에 대해서는 언급하지 않아 이 문제가 후순위로 밀릴 가능성도 점쳐진다.

바이든 당선인은 28일(현지시간) 인수위 국가안보 분야 보고를 받은 후 연설하며 외교 정책 방향에 대해 언급했다.

바이든 당선인은 "외교정책을 다시 짜는 것이 새 정부의 주요 도전 과제"라고 말한 후 외교 정책의 중심에 중국을 두고 있다는 점을 강조했다. 그는 "우리가 중국과 경쟁하고 중국 정부가 무역 남용과 기술, 인권 등에 책임을 지도록 하는데 생각이 비슷한 파트너·동맹과 연합을 구축할 때 우리의 입장은 더욱 강해질 것"이라고 주장했다.

그는 이어 "우리가 국제경제에서 거의 25%를 구성하고 있으나 민주적인 파트너들과 함께하면 경제적 지렛대가 갑절 이상이 될 것"이라고 했다.

이는 바이든 당선인이 추진하고 있는 민주주의 회의(Democracy Summit)가 반중 연합으로 이어질 것임을 예고한 것이나 다름없다. 바이든 당선인은 공약에 민주주의 회의를 포함했지만 이를 중국과 연계하겠다는 구체적인 언급을 하지는 않았었다.

바이든 당선인은 또 "미·중 관계에 관련된 어떤 사안에서도 우리는 세계의 미래에 대한 우리의 비전을 공유하는 나라들에 둘러싸여 있을 때 더욱 강력하고 효과적일 것"이라고 강조했다.

바이든 당선인은 구체적으로 ▲미국 노동자와 지적재산권, 환경 보호를 포함하는 중산층용 대외정책 추진 ▲인도·태평양 지역의 번영·안보 보장 ▲인권 옹호 등을 중국과의 갈등에 대한 주요 의제로 거론했다.

그는 현 상황을 미국의 리더십 공백 상태로 규정하고 세계의 신뢰와 자신감을 되찾아야 한다고 상기했다.

이날 발언에 따라 향후 바이든 차기 정부가 동맹들에 대한 대중 압박 동참에 본격적으로 나설 가능성이 점쳐진다. 이날 당선인은 협력해야 할 특정 동맹국을 거론하지는 않았지만 새 정부 출범 이후 본격적인 압박이 시작될 것으로 전망된다.

바이든 당선인은 이날 연설에서 최근 불거진 러시아의 해킹 사건을 거론하며 이에 대한 대비책의 필요성도 언급했지만 북한에 대해서는 언급하지 않았다.

역대 미국 대통령 당선인들이 북한 핵 문제 해결의 중요성을 강조해왔던 것에 비해 바이든 당선인은 당선 이후 북한에 대해 언급하지 않고 있다.

한편 이날 바이든 당선인은 인수위가 국방부와 백악관예산국에 대한 정보에 접근하고 있지 못하다며 트럼프 행정부의 비협조를 강하게 질책했다.

