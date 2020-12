지방도 341호선 '백석~내양' 구간 개통

여주시 능서면 '백석리~내양리' 2.5km 구간 확·포장, 곡선로 개량



[아시아경제 라영철 기자] 경기 여주시 능서면 백석리와 내양리를 연결하는 지방도 341호선 2.5km 왕복 2차선 구간이 착공 2년여 만에 개통됐다.

'백석~내양 도로공사'는 총 사업비 107억 원이 투입, 지난해 1월에 착공해 28일 오후에 개통했다.

기존 도로는 차로 폭이 좁고 굴곡이 심해 짧은 구간임에도 1차선, 2차선이 뒤섞여 있어 사고 위험이 따랐다. 또한, 보행로가 없어 민원이 자주 발생하기도 했다.

경기도는 "공사 기간 동안 교차로 개선, 선형 개량, 보도 설치 공사를 동시에 진행해 새롭게 확장, 보강 개통했다"고 29일 설명했다.

해당 구간 개통으로 인근 중부내륙고속도로와 42번 국도 이용이 편리해져 지역 경제에도 도움을 줄 전망이다.

