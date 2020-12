서울시, 초고층·지하연계 복합건축물 '재난관리계획' 첫 수립

199개동 건축물 선제적 안전관리로 골든타임 확보

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 초고층 건축물, 지하와 연결된 복합건축물에 대한 관리 방향을 종합적으로 담은 '초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리계획'을 처음으로 수립하고 앞으로 2년마다 이를 업데이트하며 운영한다고 29일 밝혔다.

현재 서울에는 잠실 롯데월드타워, 여의도 국제금융센터(IFC) 등 높이 200m 이상, 50층 이상 초고층 건축물이 24개동, 서울고속버스터미널, 명동 밀리오레 등 지하연계 복합건축물이 175개동 등 총 199개동이 분포해 있다. 초고층과 지하연계 복합건축물 수가 전국에서 가장 많아 화재나 지진 같은 재난이 발생할 경우 대규모 복합재난으로 확산될 수 있는 만큼 시는 유사 시 골든타임을 확보하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적인 안전관리를 한다는 목표다.

재난관리계획의 세부 추진과제로는 우선 재난관리 협력 TF와 전문가 자문을 통해 체계적인 재난대응을 위한 재난관리계획을 수립하고 완성도를 높여나간다. 관리실태를 분석해 재난관리계획의 추진방향, 목표, 핵심과제 등의 목표를 설정하고 과제를 도출한다.

또 재난관리계획을 효율적으로 수립·시행하기 위해 서울시내 초고층 건축물·지하연계 복합건축물 전체에 대한 재난관리 실태조사를 매년 실시한다. 건축물 등의 현황, 소방시설·소방장비 현황, 안전점검 실시 현황 등에 대한 조사결과를 바탕으로 계획을 보완·개선한다.

이와 함께 건축물의 인·허가 전 실시하는 초고층 건축물의 재난영향성 검토와 반영이 효과적으로 이뤄질 수 있도록 위원회를 체계적으로 운영 관리한다. 또 전문가를 통해 실태점검 역량을 강화해 자치구 담당공무원이 실태점검 때 무엇을 봐야 하는지, 관련법령 등에 대한 교육을 담당해 점검을 내실화하고 합동 실태점검에도 함께해 전문성을 확보한다.

이밖에 시설물 안전관리 정보가 담긴 서울시 내부 '안전점검 통합관리시스템'에 초고층 건축물·지하연계 복합건축물에 대한 별도 메뉴를 만들어 대상 건축물의 변동사항, 점검결과, 실태확인에 대한 관리를 용이하게 한다. 그동안 민간 건축물 관리주체와 공공이 기관별로 제각각 해오던 재난·테러 대비 훈련을 모든 주체가 함께 참여하는 훈련으로 확대시켜 연 1회 이상 실시하도록 권고한다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "서울의 초고층·지하연계 복합건축물 재난관리 계획 수립을 통해 서울시, 자치구, 유관기관, 관리주체의 협력 대응체계를 구축하고 서울시민의 생명과 재산피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

