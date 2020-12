'천옥 언니' 이효리, 2020 MBC 방송연예대상 '불참'…"현명한 결정" 칭찬

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 이효리가 올 한 해 MBC 예능을 총결산하는 '2020 MBC 방송연예대상'에 참석하지 않기로 했다.

28일 MBC 연예대상 측은 "이효리가 '2020 MBC 방송연예대상'에 불참하기로 했다"고 밝혔다.

현재 제주도에서 머무는 이효리는 방송연예대상 축하 공연에 함께할 예정이었으나 코로나19 상황이 심각해짐에 따라 비행편으로 이동해야 하는 특수한 상황을 고려해 제작진과 논의 끝에 참석하지 않기로 했다.

따라서 이효리가 속한 환불원정대의 특별무대는 아쉽게도 취소됐다. 다만 환불원정대의 나머지 멤버 만옥(엄정화), 실비(제시), 은비(화사)는 MBC방송연예대상에 참석할 계획이다.

팬들은 이효리의 결정에 아쉬워하면서도 "코로나 시국을 고려한 현명한 결정"이라며 응원을 보내고 있다.

이효리는 올해 MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 부캐릭터 싹쓰리 '린다G'와 환불원정대 '천옥'으로 활약했다.

한편 2020 MBC 연예대상은 방송 제작 관련 정부지침에 따라 철저하게 방역 수칙을 준수해 진행된다.

참석자 전원 마스크를 착용하고 좌석 간 1m 거리 확보, 칸막이를 설치한다. 안면인식발열체크기 및 전신 소독기도 설치된다.

수상자와 시상자는 비접촉 형태로 진행된다. 트로피를 시상 테이블 위에 놓고 수상자가 직접 트로피를 가져가는 방식이다.

'2020 MBC 방송연예대상'은 오는 29일 오후 8시45분 방송된다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr