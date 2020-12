'자발적 비혼모' 사유리, 파란눈 아들 공개…"EQ 높은 서양인 정자 기증받았다"

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 비혼 출산으로 화제가 된 일본 출신 방송인 후지타 사유리(41)가 서양인 정자를 기증받았다고 밝혔다.

사유리는 지난 25일 자신의 유튜브 채널에 영상을 올려 비혼모로 정자를 기증받아 아이를 낳게 된 과정을 설명했다.

사유리는 정자 선정 기준에 대해 "우선 술·담배 안 하고 건강한 사람의 정자를 원했다"면서 "또 IQ보다 EQ가 높은 사람을 찾았다"고 밝혔다.

그러면서 "머리가 똑똑하고 공부를 잘하는 건 별로 신경을 안 썼다"면서 "다른 사람이 어떤 것을 생각하고 있는지 (잘 아는) 공감 능력이 많은 것을 중요하게 여겼다"고 말했다.

이어 "국적을 신경쓰지 않고 건강하고 EQ가 높은 사람을 찾다 보니 어떤 서양인의 정자를 기증받게 됐다"며 "문화 차이 때문인지 동양인 정자 기증자는 잘 없다"면고 설명했다. 해당 발언에는 '현재 일부 사람들이 일본인 정자라고 오해하고 있는 상황을 풀고 싶은 사유리'라는 자막이 달렸다.

또 사유리는 27일 인스타그램에 파란 눈과 흰 피부를 지닌 아들 사진을 공개했다.

앞서 사유리는 지난달 4일 일본에서 자연분만으로 아들을 출산했다. 이는 비혼 출산으로, 일본의 한 정자은행에 보관돼 있던 정자를 기증 받았다.

이와 관련해 사유리는 "아기를 낳고 싶었지만 출산을 위해 사랑하지 않는 사람과 급하게 결혼하고 싶지 않았다"면서 "고심 끝에 비혼모가 되기로 결정했다"고 전했다.

