[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 28일 오후 1시30분 구청장실에서 진행된 서울특별시 자동차전문정비사업조합 ‘카포스’ 노원구 지회 따뜻한 겨울나기 사랑의 성금 전달식에 참석했다.

카포스 노원구 지회 회원 72명은 자동차 타이어 공기압 보충 시 비용을 받는 대신 자체 제작한 모금함을 회원 업소에 비치해 공기압 보충 고객들이 따뜻한 겨울나기 사랑의 성금으로 기부하도록 했다.

노원지회는 이렇게 모인 성금 약 400만원의 성금을 전달했다.

전달식에는 오승록 구청장과 서진자동차 김일학 지회장, 영진카프라자 수석 부지회장 김선규, 조은카센터 조직부장 오재필 등이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “매해 어려운 이웃들을 위해 잊지 않고 이렇게 힘을 보태주셔서 감사하다”며 “따뜻한 나눔 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

