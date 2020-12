장성군, 농산물 유통·농식품 업무 종합평가 ‘최우수상’ 수상

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 전남도 주관 ‘농산물 유통·농식품 업무 종합평가’에서 최우수상을 수상했다고 28일 밝혔다.

이번 평가에서 전남도는 농특산물 온·오프라인 유통 활성화, 농식품산업 기반 구축 및 품질 관리 등 5개 분야 14개 항목에 대한 올해 농식품 유통업무 추진 실적을 지자체별로 평가해 결과를 발표했다.

군은 올 한 해 동안 전남도 농특산물 종합쇼핑몰(남도장터) 신규 입점 추진, TV 홈쇼핑 기획전 개최 등 다양한 판로를 개척하며 비대면 상황에 발 빠르게 대응한 점을 높이 평가받았다.

농식품 유통체계 개선을 위해 로컬푸드 직매장을 건립하고, 푸드플랜 추진 2년여 만에 농림축산식품부의 ‘로컬푸드 지수 결과발표 및 우수지자체 시상’에서 우수 지자체로 선정되는 등 괄목할 만한 성과를 낸 점도 크게 인정받았다.

유두석 군수는 “새해에도 다각적인 판로 확대를 통해 유통시장 변화에 대처하는 한편, 장성형 푸드플랜의 기틀을 조기 완성해 중소농 소득 안정화를 이루겠다”고 말했다.

