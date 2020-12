[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 마마무 화사가 치명적인 매력을 과시했다.

화사는 지난 27일 자신의 SNS에 '광고'라는 태그와 함께 다양한 모습이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 화사는 가슴이 깊게 파인 옷을 입고 치명적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 화사만이 소화할 수 있는 과감한 포즈와 카리스마 있는 눈빛이 보는 이들의 시선을 압도했다.

화사의 화보를 본 마마무 멤버 휘인이 "안 돼"라는 댓글을 달아 웃음을 안겼다.

한편 화사는 올해 솔로·그룹 마마무 활동과 더불어 MBC '놀면 뭐하니?'의 환불원정대, '나 혼자 산다' 출연 등 활발한 활동을 하며 큰 사랑을 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr