[아시아경제 최동현 기자] SH공사는 신임 경영지원본부장(상임이사)에 황상하 자산운용본부장이 선임됐다고 28일 밝혔다.

황 본부장은 1964년생으로 건국대 부동산대학원 석사와 서울대 경영대학원 공기업고급경영자과정 등을 이수했다.1990년 SH공사에 입사해 전략기획처장, 공유재산관리단장, 금융사업처장과 기획조정실장을 역임했으며, 올해 3월부터 자산운용본부장으로 활동해왔다.

