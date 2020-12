산청 곶감 ‘크라우드펀딩’으로 만난다

1월18일까지 감말랭이 선물 세트 등 30% 할인



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 대한민국 대표 과일 ‘지리산 산청 곶감’을 국내 최대 크라우드펀딩 플랫폼 ‘와디즈’를 통해 만날 수 있게 됐다.

경남 산청군은 23일부터 내년 1월18일까지 ‘산청 곶감’ 크라우드펀딩을 진행하고 있다고 28일 밝혔다.

산청 곶감은 펀딩을 시작한 지 6일 만인 28일 현재 펀딩금액 374%를 달성하는 등 큰 인기를 누리고 있다.

펀딩을 통해 선보이는 제품은 산청 곶감과 감말랭이 선물 세트 등 4개 품목으로 구성됐다. 모두 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

펀딩 목표액이 달성되면 펀딩금이 결제되고 이후 리워드(제품)가 일괄 배송된다.

펀딩 참여자에게는 배송비가 무료다. 상품은 펀딩 종료 후 25일까지 배송할 예정이다.

산청군과 지리산 산청곶감축제 위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 제14회 지리산 산청곶감축제를 온라인으로 진행하며 이번 크라우드펀딩은 온라인 축제 프로그램이다.

한편 산청 곶감은 자연조건을 활용한 가공기술의 발달로 다른 주산지 곶감과 비교해 비타민C의 함유량이 2배∼20배 정도 많아 겨울철 으뜸간 식으로 손꼽힌다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr