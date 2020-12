캠코, 온비드에서 중소기업 우수제품 판로 확대 지원

12.28(월)∼1.31(일), 온스토어 오픈 기념 이벤트

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)가 운영하는 공공자산 처분시스템 온비드는 28일 우수 중소기업·소상공인 제품 판로 확대 지원을 위해 ‘온비드 온스토어’를 탑재했다고 밝혔다.

이번에 온비드가 새로 링크한 온스토어는 중소기업유통센터 ‘동반성장몰’과 온비드 회원(약49만명)을 연결함으로써, 중소기업ㆍ소상공인 제품 판로 확대 등 온라인 비즈니스를 지원하기 위해 추진됐다. 온비드 회원은 온스토어를 통해 약 2만개 업체의 우수한 제품을 중간 유통 없이 구매할 수 있다.

캠코는 온스토어 개설을 기념해 28일부터 내년 1월 31일까지 ▲신규 가입자 대상 웰컴이벤트(300명, 커피쿠폰) ▲5만원 이상 구매고객 대상 경품이벤트(100명, 안마의자?TV 등) ▲구매 후기작성 이벤트(200명, 커피쿠폰) 등 다양한 이벤트를 진행한다.

남궁 영 캠코 공공개발본부장은 “이번 온비드 온스토어 개설이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업·소상공인의 매출 신장에 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 캠코는 고객의 관점에서 온비드 편의 서비스를 지속 발굴하고, 중소기업ㆍ소상공인 등과의 상생협력 기반을 만들어가겠다”고 말했다.

