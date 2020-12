충북, 코로나19 대응 ‘의료인력’ 긴급모집

[아시아경제(청주) 정일웅 기자] 충북도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 의료인력을 긴급 모집한다고 28일 밝혔다.

모집인원은 의사 20명, 간호사 100명 등 의료인력 총 260명이다.

도는 모집한 의료인력을 감염병 전담병원과 선별진료소 등에 투입해 코로나19 감염환자 진료와 간호, 검체 채취 등의 업무를 맡길 계획이다.

신청은 면허증별 소속 협회를 통해 가능하며 채용 후에는 기본수당과 위험수당, 전문직 수당 등 보상을 받게 된다.

한편 충북은 최근 지역 요양병원, 정신의료기관 등지에서 산발적 집단감염이 속출하면서 의료기관 마비와 의료인력 피로 누적 등의 어려움을 겪고 있다.

도 관계자는 “현재 충북은 의료기관 종사자의 피로도가 누적되면서 늘어나는 확진자 진료와 간호가 감당하기 어려운 수준에 이르렀다”며 “코로나19 극복을 위해 헌신할 의료인의 도움을 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.

