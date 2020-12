경북도, 포항·김천의료원 352개 병상 추가 확보 … 이철우 "패스트4 강화"

안동대에는 30일 생활치료센터 200실 개소 마련

"경북북부제2교도소 교도관·주민접촉 원천 차단"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 연휴 마지막 날인 27일 긴급 방역대책회의를 소집, 연말연시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 특별방역 현황을 점검하고 'Fast4'(빠른 발견·격리·메시지·결정) 대응체계 강화를 지시했다.

경북도는 코로나19 3차 대유행을 맞아 검체검사와 역학조사를 확대하면서 '빠른 발견'(Fast Detection)에 주력하고 있다.

1차 대유행 기간에 하루 최고 검사건수는 2216건이었으나, 이번 3차 대유행에서는 지난 22일 4984건을 검사하는 등 최근 5일간 하루 평균 3619건의 검사를 실시중이다.

포항시가 특별행정명령을 통해 구룡포읍 주민 전체에 대한 전수검사에 나서는 등 경북도에서는 무증상 및 경증환자를 신속하게 발견하기 위한 최대한의 검사가 진행되고 있다.

이날 회의에서 이 도지사는 감염병관리지원단으로부터 데이터분석 결과를 보고받은 후 확진자 발생이 장기화할 것을 우려하면서 '빠른 격리'(Fast Quarantine)를 위해 병상과 생활치료센터를 대폭 추가 확대할 것을 강력히 지시했다.

경북도는 현재 운용중인 236병상에 더해 29일까지 포항의료원에 91병상, 1월7일까지 김천의료원에 261병상을 추가 확보해 총 615병상을 마련할 방침이다.

생활치료센터의 경우 국가가 운영중인 관내 388실 이외에 자체적으로 안동대학교에 200실을 오는 30일 개소한 후 1월 중순까지 추가로 500실 이상을 확보하기로 했다. 이를 위해 경북도는 예비비와 재난관리기금을 투입한다.

이날 회의에서는 서울 동부구치소 확진자들의 경북북부제2교도소 이관에 따른 지역전파 차단 대책도 논의됐다. 중수본에서는 경북북부제2교도소에 있는 의원급 병원에 추가로 2명의 의사를 파견하며, 교도관은 교도소에서 3일 연속 근무 후 별도 시설에서 14일간 격리하는 방식으로 지역 주민과의 접촉을 원천 차단한다.

종교시설 집단감염과 관련해 경북도는 연일 교회에 대한 전수 지도점검을 실시중이다. 경북도와 각 시·군은 지난 25일 1797명을 투입해 2882개 교회를 점검한 데 이어 27일에도 1851명을 투입해 2,715개 교회를 점검했다. 이 도지사는 24일 경북기독교총연합회, 천주교 대구대교구청, 안동교구청 등에 방역에 적극 협조토록 직접 요청한 바 있다.

이철우 도지사는 "이번 대유행은 가족, 지인, 종교시설 위주로 폭넓게 감염이 전파되고 있는 만큼 행정에서 과감하고 발 빠른 대응으로 확산을 차단해야 한다"면서 "2~3월 대유행을 극복해 냈던 경험과 지혜로 경상북도가 앞장서서 위기를 돌파해 나가자"고 강조했다.

