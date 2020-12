속보[아시아경제 오주연 기자] 28일 코스피가 장중 2834.59까지 오르면서 또다시 역대 최고치를 갈아치웠다. 크리스마스를 앞두고 지난 24일 종가 기준 2806.86, 장중 2812.16까지 올라 최고 기록을 세운 지 1거래일 만이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr