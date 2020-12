내년부터 만 65세 이상 면허 혜택 현행 10만원→20만원 상품권

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 고령운전자 면허반납 지원사업을 실시한 올해 첫해에 342명이 면허를 반납했다고 28일 전했다.

안동시는 올해부터 만65세 이상 운전면허를 반납하고자 하는 시민들을 대상으로 10만원 상당의 안동사랑상품권 또는 선불교통카드를 지원하고 있다.

내년부터는 면허반납을 더 적극적으로 유도하기 위해 혜택을 현재 10만원에서 20만원 상당의 안동사랑상품권 또는 선불교통카드로 상향 지원키로 했다.

안동시 교통행정과장은 "내년에는 면허반납에 따른 혜택이 20만원으로 상향 지원되는 만큼 고령운전자분들의 많은 참여를 부탁드린다"고 강조했다.

