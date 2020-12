[클릭 e종목]"현대글로비스, 4분기 실적 예상치 하회"

[아시아경제 박지환 기자] 유진투자증권은 28일 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 180,500 2020.12.28 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 내년부터 5년간 온실가스 배출한도 26억800만t…한진 등 추가외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"현대차그룹, SW 3사 합병 추진…지배구조 개편 초읽기 close 에 대해 올 4분기 실적이 원·달러 환율의 가파른 하락으로 기존 예상치를 하회할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수에서 '홀드'(중립)으로 하향 조정하고, 목표주가는 기존 15만원에서 18만2000원으로 21.3% 상향했다.

방민진 유진투자증권 연구원은 "현대글로비스의 4분기 연결 기준 매출은 4조3900억원, 영업이익은 1873억원 수준으로 당사의 기존 예상치(2020억원)를 하회할 것"이라고 전망했다. 글로벌 완성차 시장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 타격에서 벗어남에 따라 매출과 이익 회복을 기대해왔지만 원·달러 환율의 가파른 하락으로 개선 속도는 다소 더딘 모습이라는 평가다.

유통 부문은 전분기 대비 회복세를 예상하나 매출은 전년동기와 비교해 12.2% 감소한 수준에 그칠 것으로 전망됐다. 다만 물류 부문은 해외 공장 가동과 견조한 국내 판매로 전년동기 매출 수준을 회복할 것으로 보인다는 분석이다.

방 연구원은 "그룹사 수출 실적을 감안할 때 완성차해상운송(PCC) 매출 역시 전년 동기 대비 역성장 폭을 축소할 것"이라고 내다봤다. 그는 "그룹사 가운데 팬데믹 타격으로부터의 회복이 가장 더딘 모습이나 내년에는 완만한 이익 정상화가 이어질 것"이라고 전망했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr