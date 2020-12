[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 아동복지시설 종사자에 대한 범죄경력 조회여부 전수조사에 나선다.

경기도는 아동복지시설 시설장과 종사자에 대해 아동학대, 성범죄 경력은 매년 확인하고 있지만 채용 시 다른 범죄경력 조회여부는 별도 확인을 하지 않고 있다며 내년 1월까지 도내 아동복지시설 1076곳에 대해 '채용 당시 범죄경력 조회여부' 전수조사를 실시하기로 했다고 28일 밝혔다.

도는 아동 범죄 피해 방지와 도민 불안 해소를 위해 31개 시ㆍ군과 합동으로 시설 관계자에 대해 선제적으로 범죄경력 조회 여부 전수조사를 진행하기로 했다고 설명했다.

도는 전수조사 후 범죄경력 점검ㆍ확인 정례화와 명확한 조회방법 규정 등 중앙 부처에 제도 개선안을 마련, 건의할 계획이다.

박근균 도 아동돌봄과장은 "아동을 범죄로부터 예방하고 안전하게 보호하기 위한 전수조사에 나서기로 했다"고 전했다

