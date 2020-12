합천군, 홈 트레이닝, 비대면 동영상 강의 진행

군 체육회와 함께 코로나19 극복해요

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군체육회 소속 생활체육지도자 12명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 생활체육 프로그램에 참여할 수 있는 ‘비대면 동영상’을 제작해 진행한다고 28일 밝혔다.

군은 코로나19로 인해 중단된 생활체육 프로그램들을 대신해 집에서 혼자, 또는 가족들과 함께 즐기는 홈 트레이닝, 비대면 동영상으로 대체해 군민들의 건강증진하고, 생활체육 프로그램에 참여할 수 있도록 비대면 동영상 프로그램 진행한다.

누구나 즐길 수 있는 콘텐츠로 많은 군민이 동영상을 시청하고 합천군체육회와 함께 운동하고 소통해 건강하고, 행복한 삶을 영위하는 데에 도움이 됐으면 하는 바람이다.

합천군체육회는 앞으로도 코로나19 위기 극복과 군민 건강 증진을 위한 다양한 프로그램을 개발하면서 생활체육 활성화에 노력할 것이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr