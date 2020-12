[인사］경남 산청군

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]

◇5급 승진

▲농축산과 문병국

◇6급 승진

▲기획조정실 하치균 ▲도시교통과 최계영 ▲행정교육과 김수진 ▲안전건설과 강경아 ▲민원과 윤명선 ▲의회사무과 김재도 ▲복지지원과 박지영 ▲도시교통과 이승준 ▲도시교통과 민정임 ▲유통소득과 김상현 ▲행정교육과 윤광욱 ▲농축산과 이상현 ▲재무과 김종복

