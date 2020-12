[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점이 청소 용품 등 각종 생활용품을 취급하는 ‘생활공작소’를 첫 오픈했다. 내년 1월 말까지 오픈 기념 전품목 10% 할인 행사를 진행한다.

