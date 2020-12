현지 경찰 37세 남성 용의자 체포

[아시아경제 김지희 기자] 26일(현지시간) 미국 일리노이주의 한 볼링장에서 총격사건이 발생해 6명의 사상자가 발생했다고 AP통신이 27일 보도했다.

보도에 따르면 이날 오후 일리노이 록퍼드의 볼링장에서 발생한 총격사건으로 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 록퍼드 경찰당국은 이번 사건을 무차별 총격으로 보고 있다. 현지 경찰은 37세 남성 용의자를 체포하고 정확한 사건 경위 등을 조사 중이다.

이날 총격으로 인한 피해자 가운데 2명 10대다.

톰 맥너마라 록퍼드 시장은 "유가족들에게 진심으로 조의를 표하며, 다친 이들도 조속히 완쾌하길 바란다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr