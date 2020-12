[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶탄소중립거버넌스기획과장 이진원 ▶교통정책과장 양지연

<파견>

◆과장급

▶중소벤처기업부 정책평가과장 한레지나

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr