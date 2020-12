경기도, 폐원한 병원 활용 '1호 특별생활치료센터' 가동

[아시아경제 조현의 기자] 경기도는 시흥에 있는 옛 시화병원 건물에 '제1호 경기도형 특별생활치료센터'를 설치해 27일 운영을 시작했다고 밝혔다.

특별생활치료센터는 기존 생활치료센터와 감염병 전담의료기관의 중간단계 개념으로, 경증환자 가운데 산소공급이나 수액 등 기본적인 의료 서비스가 필요한 환자에 특화된 시설로 운영한다.

이 센터에는 중환자 병상 12개를 포함해 20실 72개 병상이 설치됐다. 의료진 100명을 포함해 경기도, 시흥시, 소방, 군경, 용역 등 총 130여명이 행정총괄, 의료ㆍ심리, 구조ㆍ구급 3개팀으로 근무한다. 의료인력은 기존 생활치료센터 대비 3∼4배 많은 수준이다.

도는 의료원, 소방본부 등에서 긴급 의료인력을 지원받고 종합병원들의 협조를 받아 의료지원단을 구성할 계획이다.

또 특별생활치료센터에 입소한 환자의 중증도가 심해지면 병원으로 즉시 이송해야 하는 만큼 특별생활치료센터, 병상배정팀, 홈케어시스템 운영단으로 구성된 협조체계를 구축할 예정이다.

