[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 24일 오전 구청 열린참여실에서 개최된 ‘목동 새마을금고 저소득주민 성품 전달식’에 참석했다.

이날 한규대 목동새마을금고 이사장은 저소득층 150명 대상 식품키트(1050만 원 상당)와 성금 450만 원 등 총 1500만 원 성금품을 양천구가 추진 중인 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금에 기부했다.

양천구는 받은 성품과 성금을 양천사랑복지재단을 통해 목2동, 목3동, 목4동 주민센터로 이송, 저소득 주민들에게 전달할 예정이다.

