최대집 의협회장 "코로나19 백신 확보 실패...대통령 사과해야"

[아시아경제 박지환 기자] 최대집 대한의사협회 회장은 24일 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 물량 확보에 실패했다며 문재인 대통령의 사과를 촉구했다.

이날 최 회장은 페이스북을 통해 "초기 백신 확보 실패, 중환자 치료체계 구축 실패에 대해 문재인 대통령은 진심 어린 대국민 사과를 통해 국민적 신뢰 회복을 위해 노력해야 한다"고 강조했다.

최 회장은 "모든 역량을 집중해 코로나19 백신을 초기 확보했던 많은 나라에 비해 우리 정부는 충분한 물량 확보에 실패했다"고 지적했다. 그러면서 "적어도 현재까지는 내년에 백신 접종을 통한 집단면역 달성 목표를 성취하지 못할 가능성이 크다"고 꼬집었다.

그는 "코로나19 중환자 진료체계 확보 역시 올해 3, 4월부터 의협과 전문가들이 강력하게 주장했고, 국회 예산까지 확보됐지만 올 11월이 돼서야 관련 사업이 진행됐다"며 "정부의 중대한 직무유기"라고 질책했다.

최 회장은 "대통령이 직접 앞으로 백신 확보, 접종 계획, 코로나19 중환자 치료체계 구축 계획 등을 국민 앞에 소상히 설명해야 한다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr