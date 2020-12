[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 김학도 중진공 이사장이 크리스마스 이브를 맞아 이날 오후 서울 종로구 삼청동 일대에서 열린 ‘K-Mas 라이브 마켓’의 무인점포를 방문했다고 24일 밝혔다.

김 이사장은 무인 점포에서 QR코드를 이용하여 물품을 구매하기도 했다. 중소벤처기업부가 주최하는 이번 ‘K-Mas 라이브 마켓’은 오프라인 마켓과 함께 비대면, 온라인 중심으로 오는 27일까지 진행된다.

