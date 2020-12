[아시아경제 박지환 기자] 검찰이 24일 나경원 미래통합당(현 국민의당) 전 의원과 관련된 고발건들에 대해 모두 불기소 처분을 내렸다.

이날 서울중앙지검 형사제7부는 나경원 전 의원의 딸과 평창동계스페셜올림픽(SOK) 조직위 등과 관련된 고발 사안에 대해 불기소 처분했다.

딸의 대학 성적 정정, 조직위 및 비영리 사단법인 예산집행 등과 관련된 부분은 증거불충분으로 혐의없음을 결정했다.

딸의 대학 입학, 조직위 비서 채용, 개·폐막식 예술감독 선정 등과 관련된 부분은 공소권없음으로 각각 결정했다.

이에 따라 나 전 의원과 관련 시민단체 및 경찰이 송치한 13건의 사건 모두 불기소 처분됐다.

