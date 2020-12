김준성 영광군수, 올해의 지방자치 CEO상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 김준성 영광군수가 올해의 지방자치 CEO상을 수상했다.

24일 영광군에 따르면 전날 서울공군회관에서 개최된 2020년 올해의 지방자치 CEO 선정식에서 김 군수는 전국 82개 군 단위 지자체 부문 CEO상을 수상했다.

김 군수는 다양한 출산 친화 정책을 선제적으로 추진해 지난해 합계 출산율(2.54명) 전국 1위를 달성하고 e-모빌리티 산업기반 구축, 주민참여형 태양광 발전소, 초대형 풍력시스템 실증단지 구축 등을 높이 평가 받았다.

이를 통해 신재생에너지 산업 육성으로 지역 균형뉴딜을 통한 지역경제 활성화 기반을 다졌다는 평이다.

선정식은 코로나19로 인해 철저한 거리두기 속에 수상자별 개별 시상으로 진행됐다.

김준성 군수는 “전국의 지자체 공무원들이 뽑은 올해의 지방자치 CEO에 선정돼 매우 기쁘고 영광스럽다”며 “앞으로도 군민 모두가 행복한 영광을 만들기 위해 쉼 없이 달려가겠다”고 말했다.

한편 ㈔한국공공자치연구원이 주최하는 올해의 지방자치 CEO는 전국 지자체 공무원이 직접 투표로 선정하는 국내 최초이자 최고의 지방자치단체장 상으로 올해로 9회째를 맞았다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr