"코로나19 백신, 도입 시기 앞당기려 제약사와 지속 논의 중"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 해외에서 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 도입 시기를 앞당기기 위해 해당 제약사들과 물밑 협상을 진행 중이라고 강조했다.

양동교 질병관리청 의료안전예방국장은 24일 정례 브리핑에서 백신 구매 계약 체결 상황을 설명하면서 "백신공급 시점은 제약사, 생산량, 계약시점 등에 따라 차이가 있다"면서 "아스트라제네카 백신은 1분기, 얀센 제품은 2분기, 화이자 백신은 3분기부터 각각 도입될 예정"이라고 말했다. 그러면서 "계약을 체결한 이후에도 다양한 방법으로 그 (도입)시기를 당기는 노력을 하고 있다"며 "지속적으로 지금도 제약사와 그런 방향에서 논의를 하고 있다"고 덧붙였다.

정부는 당초 목표로 밝혔던 코로나19 백신 도입 물량 4400만명분 가운데 이날 현재 화이자와 1000만명분, 존슨앤존슨-얀센과 600만명분, 아스트라제네카 1000만명분 등 총 2600만명분에 대한 계약을 마쳤다. 얀센을 통해서는 당초 400만명분을 확보할 계획이었으나 실제 계약 과정에서 200만명분이 추가됐다.

여기에 모더나, 그리고 백신 공동구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)를 통해 각각 1000만명분씩 총 2000만명분을 추가로 확보할 방침이다. 질병청에 따르면 모더나와는 내년 1월 계약을 목표로 협상을 진행하고 있다. 코백스 퍼실리티는 조만간 참여국에게 백신 관련 정보를 제공할 계획으로 알려졌다.

양 국장은 "구체적인 도입 일정은 국내 접종계획 등을 고려해 세부적으로 결정할 것"이라며 "제조사와의 계약시 비밀유지 협약이 있어서 계약서에 나와 있는 상세한 공급시기, 물량 등은 공개할 수 없다"고 못박았다. 국내 백신 접종 시작 시점에 대해서는 "공급 시점과 제조사별 백신 특성, 효과성 등을 고려해 접종계획을 수립하고 있고, 인플루엔자 유행시기인 내년 11월 이전에는 우선접종 권장대상자에 대한 접종을 마무리하는 게 목표"라고 말했다.

일각에서는 얀센과의 계약 물량이 당초 예상보다 200만명분이 늘어난 것을 두고 국내 위탁 생산 가능성이 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 이에 대해 양 국장은 "위탁생산 가능성은 논의된 바 없다"면서 "정부에서 지속적으로 노력했고, 제조사의 협력으로 인해 200만회분을 추가로 계약하게 됐다"고 설명했다.

그는 또 미국이 국방물자생산법까지 동원해 화이자 백신을 추가 구매하기로 하면서 국내 물량 확보가 어려워지는 것 아니냐는 질의에 "우리나라에 공급될 백신에는 영향이 없음을 확인했다"고 답했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr