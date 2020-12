정지권 서울시의원 성수역 구두테마공간 개선 사업 첫발

정지권 의원 노력으로 ‘성수역 구두테마공간 개선 사업’ 서울시 예산 총 25억 확보... 2021년 개선 공사에 앞서 성동구청, 서울교통공사 실무 협의 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 정지권 의원(더불어민주당, 성동2)은 23일 성수역에서 성동구청 및 서울교통공사 실무담당자들과 만나 2021년에 시행될 ‘성수역사내 구두테마공간 개선 사업’과 관련하여 실무 토의 및 협의를 진행했다.

성수역 구두테마공간 개선 사업은 정 의원 노력으로 2019년도에 서울시 예산 10억원을 확보, 올해 공사를 추진할 예정이었으나 10억원으로는 주민들의 눈높이에 맞는 개선이 어렵다는 전문가 조언 등이 있어 공사를 미루어 왔고 서울시와 협의 끝에 내년도 예산 15억원을 추가적으로 확보, 총 25억원으로 2021년에 공사할 예정이다.

지난 2013년 조성된 성수역 구두테마공간은 그간 예산 부족과 관리 부실 등 이유로 방치돼 전시물들이 파손되고 먼지가 뿌옇게 내려앉아 오가는 주민들에게 미관상 불편을 주고 있어 개선을 요구하는 민원이 많았었다.

정지권 의원 주도로 열린 성동구청과 서울교통공사와 실무토의 및 협의는 예산 운영 주체를 정해 일관성 있는 공사가 진행되도록 하고 ‘성수역 구두테마공간 개선 공사’의 방향과 공사 후 유지관리를 누가 어떻게 할 것인가를 토의, 25억원의 예산 운영과 공사 후 유지 관리는 성동구에서 시행하고 서울교통공사는 공사간 적극 지원하기로 협의했다.

정지권 의원은 “어렵게 확보한 25억원 예산이 헛투로 낭비되지 않도록 세심하게 준비, 공사가 진행될 수 있도록 해달라”며 “주민들의 눈높이에 맞는 멋지고 편안하게 쉬고 오갈 수 있는 성수역을 만들어 줄 것”을 요구했다.

