은행연합회, 육군 장병들에게 위문금 전달

[아시아경제 박선미 기자] 은행연합회는 24일 경기도 연천군에 위치한 육군 제5사단을 방문해 국가안보를 위해 임무를 다하는 국군 장병들의 노고를 격려하고자 위문금을 전달했다고 밝혔다.

은행연합회는 5사단과 1969년부터 자매부대로 인연을 맺고, 국가를 위해 헌신하는 장병들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 매년 부대를 방문하고 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr