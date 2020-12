[아시아경제 박준이 기자] 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,200 전일대비 25 등락률 +0.60% 거래량 227,500 전일가 4,175 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코아시아, 140억 규모 비에스이 주식 처분 결정트루윈, 자율주행차 테마 상승세에 10.11% ↑[공시+] 트루윈, 2분기 영업이익 19억… “흑자 전환 성공” close 은 텍슨과 체결했던 5G 통신시스템 제품 공급계약이 해지됐다고 24일 공시했다.

해지금액은 160억원 규모로 2018년 매출액 대비 47.55%다.

