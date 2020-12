서초구, 내년 2월말까지 전 주민 코로나19검사

29일부터 18개 전체 동별 선별검사소 및 7개소 기존 선별검사소 등 25개소에서 신속하고 동시다발적 검사...일평균 7000명 검사대응 능력 완비...내년 2월까지 43만명 전 구민 검사 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 지속적으로 증가하는 코로나19 확산세를 멈추기 위해 25개 선별검사소를 설치, 이를 통해 내년 2월 말까지 전 주민을 대상으로 코로나19 전수 검사를 29일부터 시작한다.

서초구는 전국 코로나19 일일 확진자수가 1000명대가 지속되고 무증상 확진자 및 감염경로가 불분명한 환자 비율이 급격히 상승함에 따라 이 확산 추세를 차단, 무증상 감염 고리를 끊어서 코로나19를 관리 가능한 수준으로 되돌리기 위해서는 전 주민 진료검사라는 특단의 조치가 필요하다고 밝혔다.

현재는 확진자가 폭증에 따라 확진자 동선을 추적, 밀접접촉자를 가려내는 역학추적조사도 속도를 맞추기 버거운 상황으로 기존의 방식에서 한발 더 나아가 숨어있는 확진자를 찾아내는 적극적이고도 선제적인 조치가 필요하다는 판단이다.

이에 따라 구는 현재 운영하고 있는 7개의 선별검사소(보건소 언택트선별진료소 1개, 임시선별검사소 6개소 포함) 운영과 함께 29일부터는 18개동 전 주민센터 선별진료소에서 모든 주민들을 대상으로 촘촘하고도 신속한 코로나19 검사를 실시하기로 했다.

이미 구는 지난 13일 이후 해당 7개소 운영을 통해 일일 최대 2000명 이상을 검사하고 있으며, 그동안 확진자 40명을 찾을 수 있었다. 최근 23일에는 6개 임시 선별검사소에서 2026명이 검사를 받아 9명의 확진자가 발생했다. 검사대비 0.44%가 확진자이며, 통상 선제검사의 양성률이 0.01%인데 비해 매우 높다. 촘촘한 검사방식의 효과 및 주민들의 검사 수요가 그만큼 높다는 것을 방증하는 수치이다.

여기에 12월29일부터 구 18개동 전 주민센터에서 검사가 이뤄지게 되면 총 25개소에서 일 평균 최대 7000명 이상의 검사가 가능한 것으로 설계되고 있다.

따라서 내년 2월말까지는 43만명 검사가 완료될 것으로 보고 있다. 구는 현재 이를 위해 7000명분 이상의 검사용량의 대응 대비도 완비해둔 상태다.

검사방식은 신속하고 동시다발적으로 이루어져야하는 만큼 타액 PCR 및 비인도두말 PCR를 병행하기로 했다. 기존 대부분의 선별검사소에서 이뤄지고 있는 비인두도말 PCR검사는 선별검사소에서 의료진이 검체를 채취해야 하기 때문에 검사인원이 한정되고, 선별검사소에 찾아가는 번거로움으로 시간도 오래 걸려 전수검사에 한계가 있다.

병행 실시하는 타액 PCR검사는 동 주민센터와 가까운 곳에 마련된 부스에서 스스로 뱉어내 체취한 타액(침)을 검사분석기관으로 보내기만 하면 되기 때문에 많은 사람을 단시간 내에 검사할 수 있고 통증이 없다. 다른 검사와 달리 의료진의 도움 없이도 혼자서 할 수 있다는 장점이 크다.

타액 PCR검사(정확도 92%)는 기존 비인두도말 PCR검사(정확도 98%)보다는 정확도가 다소 떨어지지만, 신속항원검사법(정확도 90%)에 비해서는 우수하며, 빠른 시간 내에 검사할 수 있는 장점이 이를 상쇄시킨다는 계산이다.

아울러 기존 선별검사소 및 임시선별검사소(6개소)에서는 계속해서 기존 비인두도말PCR검사가 진행되기 때문에 두 가지 검사법을 병행하면 상호 보완이 가능하다고 봤다.

서초구 선별검사소는 누구나 검사가 가능하며 운영시간은 보건소 선별검사소 평일 오전 9~오후 9시, 토·일 오전 9시~오후 6시, 18개동 선별검사소와 6개 임시선별검사소를 포함한 임시선별검사소는 평일 오전 9~오후 6시, 토·일 오전 10~오후 3시 무료검사로 운영된다.

조은희 서초구청장은 “현재 수도권 코로나19 확산에 따라 정부에서는 수도권에 147개소 임시선별소를 설치 운영하고 있으나 국민들의 불안감 해소에는 역부족이다. 사회적 거리두기 만으로는 이런 상황을 극복하는데 한계가 있다”며 “한국의 이번 겨울은 백신이 없는 최대 위기 상황이다. 구민들과 우리 모두의 소중한 일상이 셧다운 되기 전에 전국 곳곳에 전 국민들을 대상으로 전수검사를 빠르게 동시다발적으로 진행해야 한다. 서초구의 이번 코로나19 전수조사가 전 국민 신속검사의 참고모델이 돼서 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

