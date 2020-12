유아인, 파격적인 금연 선언…"흡연 목격시 제보 부탁"

"나 금연한다 콜록콜록. 빠잉 담배"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 유아인이 금연을 하겠다면서 자신의 흡연을 제보하면 팬티를 내리겠다고 충격 선언했다.

유아인은 24일 자신의 SNS에 속옷만 입은 사진 등 담배를 든 사진들과 함께 글을 올렸다.

유아인은 "처음이었나. 그때는 똥폼이었지. 간지럽지. 맛있어지더라. 그러니까 숨을 좀 내쉬는 것 같았어. 17년 폈나. 아이고 냄새야. 근데 이게 또 그립겠지? 담배냄새 떡진 그날 밤 머리카락"이라고 밝혔다.

이어 "나 금연한다. 콜록콜록. 빠잉 담배"라며 금연 선언했다.

유아인은 "2021년엔 금연하고 운동도 더 열심히하고, 건강해지자. 건강하게 나를 가꿀 거야"라며 "담배연기 자욱한 삶에서 내린 최초의 결심이지. 축하해 줘. 건강한 몸으로 더 잘 움직일게"고 말했다.

또 "더 잘 쉴 거야. 어디갔니 인스타잼도 다시 찾을 거다! 계속 노잼이면 틱톡으로 갈아탈 테다. 몰라 모르겠다. 언젠간 하겠지. 지금 난 이게 편해. 축성탄 여러분. 새해 복 많이 받으세요"라고 덧붙였다.

특히 그는 마지막으로 "저의 흡연을 목격하시는 분은 여기에 제보 바란다. 팬티내려간다"면서 충격적인 약속을 내걸었다.

