한전KPS는 동두천드림파워와 113억원 규모의 동두천드림파워 발전설비 경상정비 공사수주 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 0.9%다. 계약 기간은 다음 달 25일부터 2024년 1월24일까지다.

