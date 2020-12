◇은행장

▲진옥동 연임

◇상임감사

▲허창언 연임

◇경영진 신규 선임

▲경영기획그룹, 정상혁 부행장 신규 선임

▲디지털그룹, 전필환 부행장 신규 선임

▲영업그룹, 한용구 부행장 신규 선임

▲GIB부문, 정근수 부행장 신규 선임

▲브랜드홍보부문, 안준식 부행장 신규 선임

▲경영지원그룹, 정용욱 부행장 신규 선임

▲신탁그룹, 최익성 부행장 신규 선임

▲글로벌사업부문, 강신태 부행장 신규 선임

◇경영진 연임

▲GMS부문, 장동기 부행장 연임

▲여신그룹, 이재학 부행장 연임

▲대기업외환그룹, 정지호 부행장 연임

▲퇴직연금부문, 이병철 부행장 연임

▲준법감시인, 이순우 부행장 연임

▲IPS그룹, 배두원 부행장 연임

▲개인그룹, 조경선 부행장 연임

▲WM부문, 안효열 부행장 연임

<2021년 1월 1일자>