S-OIL, 석유화학업계 최초 4조2교대 근무제 도입

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL(에쓰오일)이 석유화학업계 최초로 4조2교대 근무를 정식 도입한다.

에쓰오일은 올해 임금 및 단체협약 잠정합의안에 대해 노조가 이달 23∼24일 전체 조합원(1806명)을 대상으로 진행한 찬반투표에서 1437명(79.57%) 투표, 찬성 869명(60.47%)으로 가결됐다고 밝혔다.

이에 따라 에쓰오일은 내년 1월 1일부터 4조2교대 근무제 도입을 확정했다. 노사는 2018년 임단협에서 4조2교대 근무제 시범 시행을 합의한 이후 지난해 전담팀을 구성해 45차례 교섭한 끝에 정식 시행에 합의했다.

4조2교대 근무제는 근무조를 4개로 나눠 2개 조는 주간과 야간 12시간씩 근무하고, 나머지는 2개 조는 그동안 휴무, 즉 이틀을 쉬는 방식이다.

현재 석유화학업계가 대부분 시행 중인 4조3교대 근무제와 비교하면 하루 근무시간은 8시간에서 12시간으로 늘어나지만, 연간 총 근로시간은 같다. 다만, 노동자가 연차휴가 등을 포함해 일 년에 쉬는 날은 늘어난다.

석유화학업계 노동자들은 인력 변동 없이 출퇴근 횟수를 줄이는 4조2교대가 개인 시간 활용도를 높인다는 점에서 찬성해왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr