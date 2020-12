[아시아경제 송승윤 기자] 서울 동대문경찰서는 살인미수 혐의로 60대 남성 A씨를 현행범으로 검거해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 9시 40분께 동대문구 장안동 한 치과병원을 찾아 의사와 병원 실장에게 흉기를 휘둘러 부상을 입힌 혐의를 받고 있다. 의사와 실장은 경상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에게 현행범으로 체포됐다. 그는 과거 해당 병원에서 치과 진료를 받았던 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "오후부터 조사를 진행해 정확한 범행 동기와 경위를 파악할 예정"이라고 밝혔다.

