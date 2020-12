[아시아경제 박준이 기자] 동양이엔피 동양이엔피 079960 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 350 등락률 +2.08% 거래량 147,886 전일가 16,800 2020.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일변동성 장세 이기는 투자.. 연말랠리 주인공 되는 방법11월 15일 코스닥, 5.20p 오른 668.51 마감(0.78%↑) close 는 회사가 설립한 장학재단에 출현하기 위해 65억5736만원 규모의 자기주식 보통주 39만319주 처분을 결정했다고 24일 공시했다.

1주당 처분가액은 1만6800원이다. 처분 예정일은 오는 28일이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr