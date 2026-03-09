[클릭 e종목]"동양이엔피, 국산 태양광 인버터 지원 확대로 수혜"

리서치알음은 9일 동양이엔피 동양이엔피 close 증권정보 079960 KOSDAQ 현재가 27,400 전일대비 1,100 등락률 -3.86% 거래량 17,813 전일가 28,500 2026.03.09 10:48 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동양이엔피, 자산가치 대비 저평가" '4000억' 김승연, 용띠 최고부자…100억 넘는 부자는 88명 [특징주]동양이엔피, 전원장치 36년·삼성 협력사…전기차·로봇 핵심 충전기술 ↑ 전 종목 시세 보기 에 대해 국산 태양광 인버터 정책 수혜 기대감을 반영해 목표주가 4만7400원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 이날 보고서에서 "중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 국제 유가가 상승하면서 에너지 안보 이슈가 부각되고 있다"며 "지난주 WTI 원유 선물 가격이 배럴당 90달러를 상회하면서 신재생에너지 관련 기업에 관심이 고조될 전망"이라고 밝혔다.

동양이엔피는 전력변환 기술을 기반으로 사업 영역을 확장해 온 기업이다. TV용 전원공급장치(SMPS)를 시작으로 휴대폰 충전기, 태양광 인버터, 전기차 충전기 등으로 사업 포트폴리오를 다변화했다.

AD

최 연구원은 "국내 약 1조원 규모로 추산되는 태양광 인버터 시장은 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품이 약 90%의 점유율을 차지하고 있다"며 "이재명 정부는 국산 장비 사용 확대 방안을 검토하고 있으며, 향후 공공 발전 프로젝트 참여 및 정책 지원 확대를 통해 관련 기업에 수혜가 기대된다"고 말했다.

Advertisement

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>