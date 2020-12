[특징주]삼성전자, 장중 7만8800원 신고가 경신

[아시아경제 오주연 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 3,700 등락률 +5.01% 거래량 31,047,652 전일가 73,900 2020.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞대기업간의 동맹! 전기차! 배터리부품 대장 株! 신고가!정부 긴급! 국내치료제! 다음 국책과제 선정! 제2의 대웅제약! close 주가가 24일 장중 7만8800원까지 상승하면서 52주 신고가를 경신했다.

이날 오후 2시43분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 5.28% 오른 7만7800원에 거래됐다. 장중에는 7만8800원까지 오르면서 신고가를 새로 썼다.

이날 코스피시장에서 외국인과 기관이 각각 1162억원, 3792억원어치를 순매수하며 장을 끌어올리고 있는 가운데 삼성전자는 기관이 이 시각 750억원어치를 사들이고 있다.

기관은 전일에도 1334억원어치를 사들이며 외국인(282억원)과 함께 삼성전자 주가를 견인했다.

연말 삼성전자의 특별 배당금에 대한 기대가 높아지면서 월 후반에 접어들수록 매수가 몰리고 있는 점이 특징이다. 이달 1일부터 18일까지는 개인이 1조8772억원어치를 사들이며 매수 우위를 보였지만 외국인과 기관은 각각 1조2487억원, 6448억원어치를 순매도해왔다. 그러나 12월 셋째주인 21일부터 이날까지 개인은 615억원 순매수하고 있고 기관 역시 매수세로 돌아서면서 1648억원어치를 사들이고 있다.

