인천 농산물 잔류농약 안전성 검사…4490건 중 51건 '부적합'

인천보건환경연구원, 올해 1071kg 폐기

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시 보건환경연구원은 올 한해 지역내 유통된 농산물 4490건에 대해 잔류농약 안전성 검사를 한 결과, 참나물 등 51건(1.1%)이 부적합 판정돼 1071㎏을 폐기 조치했다고 24일 밝혔다.

연구원은 삼산·남촌 농산물도매시장에 반입된 농산물 3651건과 대형마트·재래시장·온라인 등에서 유통되는 농산물 839건등 총 4490건에 대해 잔류농약 안전성 검사를 했다.

이 결과 부적합으로 판정된 51건은 26개 품목으로 ▲참나물 5건 ▲고수·취나물·파(쪽파 포함) 각 4건 ▲딜·바질·방풍나물 각 3건 ▲고춧잎·돌나물·시금치·쌀·쑥갓·치커리 각 2건 ▲레몬그라스 등 13 품목 각 1건이다.

보건원은 이들 농산물을 즉시 전량 압류·폐기하고 식품의약품안전처 및 관할 지자체에 통보해 과태료부과·행정지도·형사고발 등 행정조치토록 했다.

연구원은 농산물도매시장 현장검사소에서 명절성수기나 봄나물·김장 재료 등 특정 시기의 다소비 농산물, 어린이집과 초·중·고 급식 관련 농산물 검사도 하고 있다.

아울러 향신식물 검사 결과 올해 부적합률(1.1%)이 지난해(1.0%)보다 높아 앞으로도 지속적인 기획검사를 실시하고, 유통차단에 효과적인 경매 전 검사를 늘려 농산물 안전성을 확보할 방침이다.

권문주 인천시 보건환경연구원장은 "경매 전 농산물 잔류농약검사를 강화하고 음식문화 및 소비 변화에 따른 다각적인 수거·검사로 시민에게 제공되는 먹거리의 안전성을 확보하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr