국내 혁신기업에 투자…'KODEX K-이노베이션액티브' ETF 상장

[아시아경제 금보령 기자] 삼성자산운용의 'KODEX K-이노베이션액티브' 상장지수펀드(ETF)가 상장했다.

삼성자산운용은 국내 혁신 성장 기업에 투자하는 주식형 액티브 ETF인 ‘KODEX K-이노베이션액티브’를 상장했다고 24일 밝혔다. 운용은 삼성액티브자산운용에서 담당한다.

이 ETF는 1차적으로 에프앤가이드에서 선정한 혁신성장 기업군인 '에프앤가이드 K-이노베이션 지수' 구성 종목에 70% 투자한다. 나머지 30%는 삼성액티브운용 리서치센터에서 선별한 베스트 종목에 투자한다. 1차로 45개 내외 종목 선정 후 애널리스트 비추천 종목 제거, 비중 확대 종목 선정 등을 통해 삼성전자, SK하이닉스 등 30~40여개 종목으로 구성했다.

향후 5년간 폭발적 성장이 기대되는 기업, 시장 지배력이나 성장 강도가 강화되는 기업, 탁월하고 신뢰할 수 있는 경영진을 보유한 기업, 장기 성장성과 생존을 담보하는 연구 개발비 지출이 높은 활발한 R&D 투자 기업, 내재가치 대비 저평가되어 있어 합리적 가치 평가가 가능한 기업 등에 투자해 추가 알파를 창출하는 게 종목 선정의 핵심 전략이다.

김승욱 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "자회사인 삼성액티브자산운용과 협업해 상장하는 첫 상품으로 향후 본격적인 액티브 ETF 시장 진출의 교두보가 되는 상품으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

