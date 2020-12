[아시아경제 금보령 기자] 코스맥스는 '큐티박테리움 그래뉼로섬 균주 및 그의 피부 상태 개선 용도' 관련 특허권을 취득했다고 24일 공시했다.

코스맥스 측은 "이번 발명에 따른 균주는 항노화 및 항주름 인자의 발현을 증가시켜 피부 노화 억제, 피부 주름 억제, 피부 보습 효과, 피부 장벽 강화 및 피부 진정 효과 등의 피부 미용 또는 피부 상태 개선효과를 가진다"며 "향후 생산될 제품에 사용될 예정"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr