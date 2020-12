한화시스템, 5400억원 규모 한국형 차기구축함 전투체계 수주

[아시아경제 이기민 기자] 한화시스템이 국방과학연구소와 5400억원 규모의 한국형 차기구축함(KDDX)의 '전투체계(CMS) 및 다기능 레이더 (MFR)개발' 사업계약을 최종 체결했다고 24일 밝혔다.

한화시스템은 이번 계약으로 2029년까지 KDDX의 핵심장비인 전투체계와 다기능 레이더를 본격 개발하고, 향후 KDDX 6대에 탑재하게 된다.

KDDX는 선체부터 전투체계, 다기능레이다 등 핵심 무기체계를 비롯해 각종 무장까지 모두 순수 국내기술로 건조되는 최초의 국산 구축함이다. 6000t급 '미니 이지스함'이라 불리며, 총 사업규모는 7조8000억원에 이른다.

KDDX에 탑재될 전투체계는 대공전·대함전·전자전·대지전 등 동시 다발적인 전투상황에서 함정의 지휘 및 무장통제 역할을 수행할 수 있는 최첨단 IT기술이 적용된다. 또한 함정의 스텔스 능력을 향상시키는 통합마스트(I-MAST)에는 장거리 대공 표적 및 탄도탄 탐지·추적용 S-Band레이더와 단거리 대공 표적 및 해면 표적 탐지?추적용 X-Band레이더 두 개가 동시에 운용되는 '듀얼밴드 다기능 레이더'가 장착된다.

뿐만 아니라 적외선탐지추적장비 (IRST), 피아식별기(IFF) 등 탐지 센서와 VHF·UHF 등 통신기 안테나가 평면형으로 장착된다. 함정 피탐율 감소는 물론, 센서·통신 안테나간 간섭 문제가 획기적으로 개선돼 전투함의 생존력과 전투능력이 극대화될 것으로 기대하고 있다.

한화시스템은 이번 KDDX 대규모 수주 외에 1800억 규모의 '방공지휘 통제경보체계(ADC2A) 2차 양산' 계약, 1500억원 규모의 '천마외주정비' 계약, 1300억원 규모의 '한국형 합동전술데이터링크체계 (JTDLS) 완성형 체계개발' 사업 수주 등 대규모 방산 수주를 이어가고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr