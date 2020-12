싱가포르서도 영국發 코로나19 변종 감염 첫 사례 나와

[아시아경제 권재희 기자] 영국에서 확산하고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변종 감염 사례가 싱가포르에서도 처음으로 확인됐다.

24일 일간 스트레이츠타임스 등에 따르면 싱가포르 보건부는 영국에서 공부했던 소녀가 영국발 코로나19 변종에 감염된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

이 소녀는 올해 8월부터 영국에서 지난 6일 귀국한 후 지정시설에서 자가격리 중이었다고 보건부는 설명했다.

보건부는 영국에서 변종 코로나19 바이러스인 B117이 유행함에 따라 유럽에서 입국한 뒤 코로나19 확진 판정을 받은 이들에 대해 검사를 진행했다.

그 결과 지난달 17일부터 한 달간 코로나19 확진 판정을 받은 유럽발 입국자 31명 중 이 소녀의 감염이 확진된 것으로 알려졌다.

다른 확진자 11명도 B117 변종에 대한 예비 양성 반응을 보여 B117 변종 감염 사례가 더 늘어날 가능성도 제기된다.

다만 보건부는 이 소녀가 도착 즉시 자가격리를 시행했고, 밀접 접촉자들도 격리 조치를 취한 만큼 현재로서는 B117 변종이 싱가포르에 퍼지고 있다는 증거는 없다고 주장했다.

코로나19 변종은 전파력이 높은 것으로 알려져 세계 각국이 비상에 걸린 상황이다.

이와 관련해 싱가포르 정부는 변종 확산을 막기 위한 예방적 조치로 지난 14일간 영국을 방문한 이력이 있는 장기 비자 소유자나 단기방문자들의 싱가포르 입국 및 환승을 이날부터 금지하기로 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr