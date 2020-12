[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산학생교육문화회관은 23일 지역예술인과 함께하는 ‘도미넌트 악단 X마스 특집공연 산타는 격리 중' 온라인 송년 음악회를 열었다.

회관은 사회적 거리두기 지침에 따라 모든 프로그램을 비대면으로 전환했다. 이에 따라 이번 음악회도 누구나 관람할 수 있게 유튜브로 실황 중계했다.

회관 관계자는 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 지역예술인들과 상생할 방안을 모색하고 학생들과 지역주민들에게 위로를 전하기 위해 온라인 송년 음악회를 열었다”고 말했다.

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr