[인사] NH투자증권

<승진>

◇ 이사대우

▶목동WM센터 김동운 ▶Digital자산관리센터 김봉기 ▶창원WM센터 김순규 ▶GST부 박찬호 ▶FI운용부 변정웅 ▶법무지원부 손승현 ▶인재개발혁신부 윤우식 ▶청주WM센터 윤춘로 ▶투자솔루션개발부 이수환 ▶전략기획실 이승아 ▶FX Trading부 이윤재 ▶범어동WM센터 이재열 ▶교대역WM센터 장재성 ▶강릉WM센터 장훈 ▶Digital사업기획부 정병석 ▶수원WM센터 주성찬 ▶경영지원부 허광우

◇ 부장

▶수지WM센터 강미정 ▶신탁운용부 김문섭 ▶NH금융PLUS 분당WM센터 김성길 ▶금융소비자보호부 김오훈 ▶업무시스템부 김주환 ▶업무지원부 김지택 ▶마포WM센터 김형표 ▶PI부 송원용 ▶NH금융PLUS 평촌금융센터 WM1센터 안소정 ▶상봉WM센터 유승범 ▶왕십리WM센터 윤봉석 ▶두류WM센터 이수영 ▶Wholesale기획부 이윤기 ▶고객자산솔루션부 이창헌 ▶홍보실 임철순 ▶이촌동WM센터 정명이 ▶미금역WM센터 정창숙 ▶부평WM센터 정해영 ▶홍대역WM센터 정환 ▶연금지원부 진석훈 ▶고객지원센터 최용석 ▶잠실금융센터 WM2센터 최해열 ▶IT기획부 정진호

◇ 부부장

▶재무관리부 박정균 ▶구미WM센터 이진우 ▶고객솔루션개발부 전태희 ▶인프라운영부 전호승